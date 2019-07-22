Егоров заявил, что Бакаева нужно было удалять в матче «Ростов» — «Спартак»

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр матча Кирилл Левников ошибся, не удалив полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче с «Ростовом».
Егоров заявил, что Бакаева нужно было удалять в матче «Ростов» — «Спартак»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую жёлтую карточку и удалить игрока», — цитирует главу судейского корпуса «Чемпионат».

Он также опроверг информацию, согласно которой он не отвечал на письма представителей «Ростова». По его словам, последнее сообщение коллектива из Ростова-на-Дону было передано в дисциплинарный комитет. Что касается возможного отстранения Левникова, то Егоров пока ничего не может сказать по этому поводу, так как ещё неизвестна оценка комиссии.

«Пенальти в ворота «Ростова» назначен абсолютно правильно. Как говорил Розетти: «Если бы я объяснял, почему это пенальти, мне хватило бы трёх слов, а если бы объяснял, почему это не пенальти, то потребовалось бы много слов». Падение Норманна — это не пенальти», — добавил Егоров.

Встреча «Ростова» и «Спартака» завершилась со счётом 2:2. Игроки, тренерский штаб и руководство жёлто-синих остались недовольны судейством Левникова после игры.

Ранее Андрей Тихонов выразил сомнение, что Бакаев станет лидером «Спартака» в этом сезоне.

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