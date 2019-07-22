Тихонов сомневается, что Бакаев станет лидером «Спартака» в этом сезоне

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил, сможет ли полузащитник команды Зелимхан Бакаев стать лидером красно-белых в этом сезоне.

«Настоящим вожаком конкретно в этом сезоне он вряд ли сможет стать», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что Бакаев нормально сыграл во втором туре Российской премьер-лиги с «Ростовом», но практически не был заметен в стартовом матче чемпионата с «Сочи». По словам Тихонова, нестабильность часто свойственна молодым футболистам, поэтому надо смотреть, что с Бакаевым будет дальше.

«Быть лидером в Туле и основным в «Спартаке» — всё-таки разные вещи», — добавил Тихонов.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». В его составе он провёл 28 матчей, забил восемь мячей и отметился тремя передачами.

Ранее стал известен соперник «Спартака» в квалификации Лиги Европы.