Тихонов сомневается, что Бакаев станет лидером «Спартака» в этом сезоне

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил, сможет ли полузащитник команды Зелимхан Бакаев стать лидером красно-белых в этом сезоне.
Тихонов сомневается, что Бакаев станет лидером «Спартака» в этом сезоне
  • РИА Новости

«Настоящим вожаком конкретно в этом сезоне он вряд ли сможет стать», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что Бакаев нормально сыграл во втором туре Российской премьер-лиги с «Ростовом», но практически не был заметен в стартовом матче чемпионата с «Сочи». По словам Тихонова, нестабильность часто свойственна молодым футболистам, поэтому надо смотреть, что с Бакаевым будет дальше.

«Быть лидером в Туле и основным в «Спартаке» — всё-таки разные вещи», — добавил Тихонов.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». В его составе он провёл 28 матчей, забил восемь мячей и отметился тремя передачами.

Ранее стал известен соперник «Спартака» в квалификации Лиги Европы.

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