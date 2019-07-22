Бакаев подарил футболку юному фанату «Спартака», сделавшему первый выезд в жизни

Болельщик московского «Спартака» Олег Глаза рассказал, как полузащитник команды Зелимхан Бакаев подарил футболку его сыну, который посетил первый выездной матч в своей жизни.

«Зелимхан! Зелимхан, мой сын пробивает первый выезд за «Спартак», подари ему, пожалуйста, футболку!» — так я орал идущему за воротами после замены 10-му номеру «Спартака», — написал болельщик в своём Instagram.

По его словам, Бакаев в тот момент не мог отдать футболку, так как не мог идти голым перед трибунами, но после матча хавбек подошёл к трибуне с игровой майкой в руках.

«Все спартачи ломанулись к нему, чтобы заполучить подарок, но футболист сразу показал, что отдаст трофей конкретному человеку — моему сыну. Он подошёл к трибуне, я перенёс Егора через парапет, и футболка с номером 10 оказалась у него в руках. Зелимхан пожал ему руку и ушёл», — говорится в сообщении Глазы.

Случай произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом», который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом».