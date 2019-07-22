Рыжиков рассказал об отношении к возрастным игрокам в РПЛ

Вратарь Сергей Рыжиков считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) есть возрастной стереотип.

«В РПЛ в целом, наверное, существует возрастной стереотип. Смотрят в паспорт. В Европе к этому более лояльно относятся и обращают внимание на мастерство футболиста, а не на его возраст. Посмотрите на Сашу Анюкова — он вернулся, вышел на поле, отыграл 65 минут, и все 26 тысяч на стадионе ему аплодировали. И ещё столько же у телевизоров», — приводит слова Рыжикова «Реальное время».

Также 38-летний вратарь добавил, что к его мнению прислушивается тренерский штаб команды. Сергей Рыжиков выступает за «Крылья Советов» с 2018 года.

Ранее агент опроверг интерес «Спартака» к греческому футболисту Донису.