Рыжиков рассказал об отношении к возрастным игрокам в РПЛ

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Вратарь Сергей Рыжиков считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) есть возрастной стереотип.
Рыжиков рассказал об отношении к возрастным игрокам в РПЛ
  • РИА Новости

«В РПЛ в целом, наверное, существует возрастной стереотип. Смотрят в паспорт. В Европе к этому более лояльно относятся и обращают внимание на мастерство футболиста, а не на его возраст. Посмотрите на Сашу Анюкова — он вернулся, вышел на поле, отыграл 65 минут, и все 26 тысяч на стадионе ему аплодировали. И ещё столько же у телевизоров», — приводит слова Рыжикова «Реальное время».

Также 38-летний вратарь добавил, что к его мнению прислушивается тренерский штаб команды. Сергей Рыжиков выступает за «Крылья Советов» с 2018 года.

Ранее агент опроверг интерес «Спартака» к греческому футболисту Донису.

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