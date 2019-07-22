Ковалёв: Фьюри и Руис показали, что можно стать чемпионом без груды мыщц

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мнением об успехах тяжеловесов Энди Руиса и Тайсона Фьюри, которые испытывают проблемы с физической формой.

«Фьюри и Руис начали в боксе эру «без пресса»? Это тяжёлый вес, один удар решает многое, а порой даже всё. Ребята талантливые, хотя у них и ожирение какое-то: никакого рельефа, как у Арнольда Шварценеггера, там нет. В любом случае они показали, что чемпионом можно стать, будучи не только лишь легковесом или спортсменом с горой мышц», — приводит слова Ковалёва HHNY.

29-летний Энди Руис сенсационно стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе. 1 июня он в седьмом раунде боя нокаутировал Энтони Джошуа. Это поражение стало первым в карьере британского боксёра.

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