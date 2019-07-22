Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев занимает девятое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В обновлённом рейтинге АТР Даниил Медведев поднялся на одну строчку, сместив итальянца Фабио Фоньини. Теперь россиянин занимает девятое место в списке. На прошлой неделе Медведев не принимал участия в турнирах.

Карен Хачанов продолжает занимать восьмую позицию. Андрей Рублёв поднялся на две строчки и теперь 76-й. Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что американский теннисист Изнер завоевал 15-й титул в карьере, выиграв турнир в Ньюпорте.