Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

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Российский теннисист Даниил Медведев занимает девятое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТР
  • Reuters

В обновлённом рейтинге АТР Даниил Медведев поднялся на одну строчку, сместив итальянца Фабио Фоньини. Теперь россиянин занимает девятое место в списке. На прошлой неделе Медведев не принимал участия в турнирах.

Карен Хачанов продолжает занимать восьмую позицию. Андрей Рублёв поднялся на две строчки и теперь 76-й. Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что американский теннисист Изнер завоевал 15-й титул в карьере, выиграв турнир в Ньюпорте.

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