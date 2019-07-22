Американский теннисист Изнер завоевал 15-й титул в карьере, выиграв турнир в Ньюпорте

Американский теннисист Джон Изнер стал победителем домашнего турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Ньюпорте, призовой фонд которого превышал $500 тыс.

В финале соревнований Изнер в двух сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Титул, завоёванный на турнире в Ньюпорте, стал для 34-летнего Изнера 15-м в профессиональной карьере на турнирах АТР в одиночном разряде. Ещё пять турниров американец выиграл в парном разряде.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Евгений Донской выиграл турнир серии «Челленджер» в Казахстане.