Американский теннисист Изнер завоевал 15-й титул в карьере, выиграв турнир в Ньюпорте
- © Andrew Patron/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
В финале соревнований Изнер в двух сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Титул, завоёванный на турнире в Ньюпорте, стал для 34-летнего Изнера 15-м в профессиональной карьере на турнирах АТР в одиночном разряде. Ещё пять турниров американец выиграл в парном разряде.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Евгений Донской выиграл турнир серии «Челленджер» в Казахстане.