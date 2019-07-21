Теннисист Донской выиграл турнир серии «Челленджер» в Нур-Султане

Россиянин Евгений Донской победил американца Себастьяна Корду в финале теннисного турнира серии «Челленджер» в казахстанском Нур-Султане.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу российского спортсмена.

Призовой фонд турнира составил $135 тыс.

Ранее Наталья Вихлянцева уступила Ализе Корне в четвертьфинале турнира WTA в Лозанне.