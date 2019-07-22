СМИ: Audi попросил «Барселону» вернуть бесплатные автомобили

Немецкий автоконцерн Audi обратился к игрокам «Барселоны» с просьбой вернуть бесплатные автомобили, которые были предоставлены компанией в качестве спонсорской помощи.

Как сообщает As, контракт компании с клубом истёк 30 июня, после чего автоконцерн попросил игроков «Барселоны» вернуть бесплатные автомобили, предоставленные клубу в качестве спонсорской помощи.

По информации источника, футболисты должны вернуть транспортные средства после возвращения из азиатского турне. Автоконцерн выразил недовольство тем, что футболисты «Барселоны» слишком часто пользовались машинами конкурентов компании во время поездок.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Барселоны» Хави дебютировал в качестве тренера «Аль-Садда».