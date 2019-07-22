Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» в матче РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», в котором его подопечные одержали победу со счётом 2:0.
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» в матче РПЛ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сложный матч. Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить», — цитирует специалиста официальный сайт коллектива из Санкт-Петербурга.

По словам Семака, в первом тайме футболисты «Зенита», несмотря на забитый мяч за авторством форварда Сердара Азмуна, действовали достаточно пассивно и медленно перемещали мяч.

«Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у «Сочи» появлялись не такие ударные позиции, как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ.

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