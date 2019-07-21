В Баку состоялась церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в олимпийском фестивале в Баку примут участие около 4 тыс. спортсменов из 48 стран, которые будут бороться за 135 комплектов медалей в десяти видах спорта — спортивной гимнастике, атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
Россия на олимпийском фестивале в столице Азербайджана будет представлена 112 атлетами в восьми дисциплинах — всех, кроме гандбола и мужского баскетбола.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялась церемония проводов сборной России на юношеский олимпийский фестиваль.