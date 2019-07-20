Состоялась церемония проводов сборной России на юношеский олимпийский фестиваль

В Подмосковье состоялась торжественная церемония проводов олимпийской команды России на Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Мероприятие прошло на базе тренировочного центра сборных команд России — «Озеро Круглое».

«Дорога к Олимпийским играм долгая и очень сложная. Каждому из вас придётся пройти большое количество турниров и соперников. На олимпийском фестивале в Баку вы в полной мере ощутите олимпийский дух, найдёте новых друзей. Сейчас вам нужно максимально сосредоточиться, ни на что не отвлекаться, чтобы добиться побед. Желаю, чтобы этот фестиваль стал для вас первой ступенью на пути к Олимпийским играм»,— обратилась к спортсменам генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

ХV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдёт в столице Азербайджана Баку с 21 по 27 июля.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2020 в Токио продано более 3 млн билетов.