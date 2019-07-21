Червиченко считает неслучайным большое количество судейских ошибок в пользу «Спартака»

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о причинах большого числа судейских ошибок в пользу команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Видимо, в «Спартаке» посмотрели за тем, как этой опцией в прошлом сезоне удачно пользовался «Локомотив», и решили не откладывать дело в долгий ящик, а сразу набрать максимум очков. Тем более с введением VAR воровать чужие успехи будет гораздо сложнее. Поэтому я далёк от мысли, что всё это происходит случайно. Здесь есть коррупционная составляющая. В то, что судьи ошибаются случайно, я не верю давно, тем более когда они ошибаются только в пользу состоятельных клубов», — заявил Червиченко.

В первом туре РПЛ московский клуб взял верх над «Сочи» со счётом 1:0, забив победный мяч с нарушением правил. Во втором туре «Спартак» вырвал ничью в полном спорными эпизодами матче с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился к главе РФС по поводу судейства в матче РПЛ со «Спартаком».