«Ростов» обратился к главе РФС по поводу судейства в матче РПЛ со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ростов» выступил с обращением к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову относительно судейства в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просим вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров», — говорится в заявлении «Ростова».

В клубе также попросили Дюкова дать оценку спорным эпизодам встречи, которые, по мнению «Ростова», являются не только ошибочными но и предвзятыми.

«Просим вас разобраться в произошедшем и принять самые жёсткие меры. Клуб убеждён, что Левников должен быть отстранён от работы», — заявили в клубе.

Матч «Ростов» — «Спартак», прошедший 20 июля, завершился вничью — 2:2. Красно-белые сумели уйти от поражения благодаря голу на 91-й минуте.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Левников всегда был очень спорным арбитром.