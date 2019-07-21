Британец Йейтс выиграл 15-й этап «Тур де Франс»
- Reuters
Йейтс преодолел 185 км дистанции за 4 часа 47 минут 4 секунды.
Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ. Тройку замкнул гонщик Movistar испанец Микель Ланда.
Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, завершил этап на 80-м месте.
По итогам 15 гонок лидером генеральной классификации остался Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick-Step — 61 час 22 секунды. На втором месте с отставанием в 1 минута 35 секунд располагается гонщик Team Ineos Герайнт Томас. Тройку замыкает голландец Стивен Крёйсвейк из Jumbo-Visma.
Закарин с отставанием в 1 час 25 минут 18 секунд — 66-й.
Ранее сообщалось, что Пино выиграл 14-й этап «Тур де Франс».