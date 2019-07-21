Британец Йейтс выиграл 15-й этап «Тур де Франс»

Британский гонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс одержал победу на 15-м этапе второго Гранд-тура сезона — «Тур де Франс».

Йейтс преодолел 185 км дистанции за 4 часа 47 минут 4 секунды.

Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ. Тройку замкнул гонщик Movistar испанец Микель Ланда.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, завершил этап на 80-м месте.

По итогам 15 гонок лидером генеральной классификации остался Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick-Step — 61 час 22 секунды. На втором месте с отставанием в 1 минута 35 секунд располагается гонщик Team Ineos Герайнт Томас. Тройку замыкает голландец Стивен Крёйсвейк из Jumbo-Visma.

Закарин с отставанием в 1 час 25 минут 18 секунд — 66-й.

Ранее сообщалось, что Пино выиграл 14-й этап «Тур де Франс».