Француз Пино выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Французский гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино одержал победу на 14-м этапе второго Гранд-тура сезона — «Тур де Франс».

Пино преодолел 117,5 км дистанции за 3 часа 10 минут 20 секунд.

Второе место занял француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick-Step. Тройку замкнул гонщик Jumbo-Visma голландец Стивен Крёйсвейк.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, завершил этап на 49-м месте.

По итогам 14 гонок лидером генеральной классификации остался Алафилипп — 56 часов 11 минут 29 секунд. На втором месте с отставанием в 2 минуты 2 секунды располагается гонщик Team Ineos Герайнт Томас. Тройку замыкает Крёйсвейк.

Закарин с отставанием в 1 час 19 секунд — 57-й.

Ранее сообщалось, что Алафилипп выиграл 13-й этап «Тур де Франс».