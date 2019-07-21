РПЛ продолжит проверку по инциденту с фанатами «Спартака»

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) сделала новое заявление по поводу инцидента с участием фанатов московского «Спартака» после матча второго тура с «Ростовом».
РПЛ продолжит проверку по инциденту с фанатами «Спартака»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами проверка, уже проводимая лигой, будет продолжена.

Отмечается, что по итогам разбирательства будет дана оценка случившемуся.

После матча, прошедшего в Ростове-на-Дону, фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее в Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить