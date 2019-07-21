РПЛ продолжит проверку по инциденту с фанатами «Спартака»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РПЛ, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами проверка, уже проводимая лигой, будет продолжена.
Отмечается, что по итогам разбирательства будет дана оценка случившемуся.
После матча, прошедшего в Ростове-на-Дону, фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.
Ранее в Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака».