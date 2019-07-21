РПЛ продолжит проверку по инциденту с фанатами «Спартака»

Российская премьер-лига (РПЛ) сделала новое заявление по поводу инцидента с участием фанатов московского «Спартака» после матча второго тура с «Ростовом».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами проверка, уже проводимая лигой, будет продолжена.

Отмечается, что по итогам разбирательства будет дана оценка случившемуся.

После матча, прошедшего в Ростове-на-Дону, фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее в Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака».