Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», — приводит слова представителя Росгвардии «Чемпионат».

После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОН произошла драка.

Ранее в РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН.