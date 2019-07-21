Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»

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В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
  • РИА Новости

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», — приводит слова представителя Росгвардии «Чемпионат».

После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОН произошла драка.

Ранее в РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН.

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