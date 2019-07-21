Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
- РИА Новости
«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», — приводит слова представителя Росгвардии «Чемпионат».
После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОН произошла драка.
Ранее в РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН.