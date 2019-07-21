Глава FINA высказался о выборе Казани местом проведения ЧМ по водным видам спорта 2025 года

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе прокомментировал решение организации выбрать Казань местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года.

«Были представлены две великолепные заявки, мы изучили все условия и поняли, что оба города прекрасно подходят для проведения чемпионатов мира. Нет сомнений, что и инфраструктура, и безопасность, и медицинское сопровождение, и логистика будут на отличном уровне», — приводит слова Маглионе ТАСС.

Он отметил, что Казань и Будапешт уже принимали множество соревнований под эгидой FINA, которые прошли на очень высоком уровне.

«Так что нет сомнений, что спустя десять лет они проведут отличный чемпионат. Для этого у них есть отличная опытная команда», — добавил глава FINA.

Казань в 2015 году, а Будапешт в 2017-м уже принимали чемпионат мира по водным видам спорта и вновь были выбраны местами проведения мировых первенств 2025 и 2027 годов соответственно.

Ранее сообщалось, что «Казань Арена» может принять соревнования по плаванию на ЧМ по водным видам спорта 2025 года.