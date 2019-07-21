Глава FINA высказался о выборе Казани местом проведения ЧМ по водным видам спорта 2025 года
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- globallookpress.com
«Были представлены две великолепные заявки, мы изучили все условия и поняли, что оба города прекрасно подходят для проведения чемпионатов мира. Нет сомнений, что и инфраструктура, и безопасность, и медицинское сопровождение, и логистика будут на отличном уровне», — приводит слова Маглионе ТАСС.
Он отметил, что Казань и Будапешт уже принимали множество соревнований под эгидой FINA, которые прошли на очень высоком уровне.
«Так что нет сомнений, что спустя десять лет они проведут отличный чемпионат. Для этого у них есть отличная опытная команда», — добавил глава FINA.
Казань в 2015 году, а Будапешт в 2017-м уже принимали чемпионат мира по водным видам спорта и вновь были выбраны местами проведения мировых первенств 2025 и 2027 годов соответственно.
Ранее сообщалось, что «Казань Арена» может принять соревнования по плаванию на ЧМ по водным видам спорта 2025 года.