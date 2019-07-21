Казань примет ЧМ по водным видам спорта в 2025 или 2027 году

На заседании бюро Международной федерации плавания (FINA) стало известно, что Казань второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025-го или 2027 годов — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года», — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

До этого мировое первенство проходило в Казани в 2015 году.

При этом в Казани также рассматривают возможность принять ЧМ-2023 вместо Катара, так как у арабского государства большая загруженность в связи с предстоящими чемпионатами мира по футболу и дзюдо.

Ранее тренер Светлана Моисеева оценила выступление сборной России по прыжкам в воду на ЧМ.