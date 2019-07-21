СМИ: Голкипер Де Хеа согласовал рекордный контракт с МЮ

Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа близок к заключению нового соглашения со своим футбольным клубом.

Как сообщает The Telegraph, испанец уже согласовал новый контракт сроком на шесть лет. По нему он будет зарабатывать £375 тыс. в неделю. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Действующее соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне испанец сыграл в 47 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» и пропустил 63 мяча.

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