СМИ: Голкипер Де Хеа согласовал рекордный контракт с МЮ
- ©Daisuke Nakashima/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает The Telegraph, испанец уже согласовал новый контракт сроком на шесть лет. По нему он будет зарабатывать £375 тыс. в неделю. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире.
Действующее соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2020 года.
В прошедшем сезоне испанец сыграл в 47 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» и пропустил 63 мяча.
Ранее Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста МЮ Поля Погба в «Реал».