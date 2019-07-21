Российский боец Олейник за 12 секунд уступил Харрису на UFC on ESPN 4

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио.
Российский боец Олейник за 12 секунд уступил Харрису на UFC on ESPN 4
  • AFP

Поединок завершился за 12 секунд. Россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов, из-за чего был отправлен в нокаут.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории дивизиона тяжеловесов в UFC.

Для Олейника это поражение стало 13-м при 57 победах и одной ничьей. На счету Харриса теперь 13 побед при семи проигранных поединках.

Ранее Александр Емельяненко анонсировал поединок с Михаилом Кокляевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить