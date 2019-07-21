Российский боец Олейник за 12 секунд уступил Харрису на UFC on ESPN 4

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио.

Поединок завершился за 12 секунд. Россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов, из-за чего был отправлен в нокаут.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории дивизиона тяжеловесов в UFC.

Для Олейника это поражение стало 13-м при 57 победах и одной ничьей. На счету Харриса теперь 13 побед при семи проигранных поединках.

WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntoniopic.twitter.com/QBJjTeRLwo — #34 (@ftbeard_17) July 21, 2019

Ранее Александр Емельяненко анонсировал поединок с Михаилом Кокляевым.