Российский боец Олейник за 12 секунд уступил Харрису на UFC on ESPN 4
- AFP
Поединок завершился за 12 секунд. Россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов, из-за чего был отправлен в нокаут.
Этот нокаут стал самым быстрым в истории дивизиона тяжеловесов в UFC.
Для Олейника это поражение стало 13-м при 57 победах и одной ничьей. На счету Харриса теперь 13 побед при семи проигранных поединках.
WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntoniopic.twitter.com/QBJjTeRLwo— #34 (@ftbeard_17) July 21, 2019
Ранее Александр Емельяненко анонсировал поединок с Михаилом Кокляевым.