Гончаренко заявил, что победа над «Оренбургом» была важна для ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко заявил, что победа над «Оренбургом» была важна для ЦСКА
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«После оплеухи в Самаре нам было важно одержать победу сегодня. У нас был хороший настрой на игру и движение во время игры. Считаю, что держали всю игру под контролем. Если бы не один обидный гол в конце первого тайма, то выиграли бы более уверенно», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

ЦСКА на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. Это первая победа армейцев в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Александр Зорков заявил, что Мурад Мусаев имел право руководить «Краснодаром» в матче с «Уфой».

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