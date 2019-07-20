Гончаренко заявил, что победа над «Оренбургом» была важна для ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После оплеухи в Самаре нам было важно одержать победу сегодня. У нас был хороший настрой на игру и движение во время игры. Считаю, что держали всю игру под контролем. Если бы не один обидный гол в конце первого тайма, то выиграли бы более уверенно», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

ЦСКА на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. Это первая победа армейцев в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Александр Зорков заявил, что Мурад Мусаев имел право руководить «Краснодаром» в матче с «Уфой».