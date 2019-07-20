Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме

Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

При этом журналистка написала, что подробности её визита будут известны в воскресенье, 21 июля.

Скабеева пообщалась с Мамаевым и Кокориным, а также сделала несколько совместных фото со спортсменами.

На одном из них изображены карточки осуждённых с информацией о сроках начала и окончания отбывания ими наказания.

Так, из этих данных следует, что Мамаев выйдет на свободу 6 ноября, Кокорин — 7 декабря.

Ранее заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что футболисты отбывают срок в образцовой колонии.