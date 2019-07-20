Гендиректор «Уфы» прокомментировал проигрыш «Краснодару» во втором туре РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы отлично отыграли первый тайм и не собирались играть на удержание счёта после перерыва. Первый гол «Краснодара» в начале второго тайма нас надломил, игра поменялась, в конечном счёте индивидуальное мастерство игроков «Краснодара» помогло команде добиться победы», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он отметил, что команда и в дальнейшем будет стараться играть более агрессивно.

«От нас сегодня просили красивой игры, мы её показали, болельщики увидели большое количество голов», — добавил гендиректор уфимской команды.

«Уфа» на своём поле проиграла «Краснодару» со счётом 2:3. В следующем туре уфимцев примут самарские «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что «Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород.