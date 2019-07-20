«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.

«Всё нормально, матч пройдёт на стадионе «Центральный». Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится 29 июля. Игру не смогут провести на «Казань Арене», так как на стадионе пройдёт открытие и закрытие чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils.

Ранее сообщалось, что VAR будет использована в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин».