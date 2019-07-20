«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
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«Всё нормально, матч пройдёт на стадионе «Центральный». Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится 29 июля. Игру не смогут провести на «Казань Арене», так как на стадионе пройдёт открытие и закрытие чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils.
Ранее сообщалось, что VAR будет использована в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин».