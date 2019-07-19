VAR будет использована в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин»

Первым матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором в онлайн-режиме будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR), станет поединок второго тура между московским «Динамо» и «Рубином».

«РФС завершил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB предоставил официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определили оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, также в проекте примут участие Hawk Eye и «Матч ТВ». Уверен, наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым поединком, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин», — цитирует президента РФС Александра Дюкова официальный сайт организации.

Поединок второго тура РПЛ между московским «Динамо» и казанским «Рубином» состоится 21 июля в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что IFAB ещё не выдал РФС разрешение на использование VAR в матчах РПЛ.