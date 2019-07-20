В РУСАДА сообщили, сколько спортсменов были в июле дисквалифицированы за мельдоний

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило имена спортсменов, дисквалифицированных в июле 2019 года за употребление мельдония.

По словам представителя пресс-службы РУСАДА, слова которого передаёт ТАСС, дисквалификацию за мельдоний получили тяжелоатлеты Анастасия Немцева и Сергей Корсаков, а также лыжник Сармат Хасцаев.

Мельдоний входит в список запрещённых веществ, составленный Всемирным антидопинговым агентством, с 1 января 2016 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА открыло дела по факту участия в соревнованиях дисквалифицированных боксёров.