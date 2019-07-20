Симеоне заявил, что не держит зла на Гризманна за переход в «Барселону»

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пожелал удачи бывшему подопечному Антуану Гризманну, который летом перешёл в «Барселону».
Симеоне заявил, что не держит зла на Гризманна за переход в «Барселону»
  • Reuters

«Я ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в «Атлетико». Переход в «Барселону» — важный момент в его карьере. Я много с ним общался и благодарен людям, которые были с нами. Когда он пришёл к нам, то играл вингером, однако я сказал Антуану, что он должен выступать в центре. Гризманн понял меня, сделал всё как надо, и это делает меня счастливым. Я очень люблю Антуана, у меня прекрасные отношения с ним и его семьёй. Он переходит в отличный клуб, где может провести великолепный сезон, если будет продолжать в том же духе», — приводит слова Симеоне TyC Sports.

Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону» за €120 млн, однако мадридский клуб утверждает, что сумма трансфера должна быть на €80 млн больше.

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