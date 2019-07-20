Жена Дадашева намерена прилететь к мужу в США

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о состоянии семьи российского боксёра Максима Дадашева после того, как у спортсмена был обнаружен отёк мозга и ему была сделана трепанация черепа.

«Я звонил супруге Макса. Конечно же, у них горе в семье, они ждут новостей. Его жена находится здесь, в Петербурге, будет вылетать туда, к Максу», — цитирует Бивола Sport24.

Боксёр Максим Дадашев был госпитализирован после проигранного боя пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, который состоялся в США. После поединка россиянин был доставлен в больницу с отёком мозга, ему была сделана трепанация черепа.

Ранее менеджер сообщил, что, по словам врачей, Дадашев сможет вернуться к нормальной жизни.