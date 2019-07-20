Менеджер: врачи говорят, Дадашев сможет вернуться к нормальной жизни

Менеджер российского боксёра Максима Дадашева Эгис Климас, ссылаясь на врачей спортсмена, заявил, что боец сможет вернуться к нормальной жизни после трепанации черепа.

«У Дадашева начался отёк мозга, потому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отёк должен снизиться. Надеемся, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Максим может вернуться к нормальной жизни», — цитирует Климаса ТАСС.

Российский боксёр Максим Дадашев уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. По дороге в раздевалку после боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание. Вскоре Дадашев был доставлен в больницу с подозрением на отёк головного мозга. 28-летнему боксёру была сделана трепанация, в результате которой была удалена часть черепа.

Ранее менеджер Дадашева рассказал о состоянии боксёра после трепанации.