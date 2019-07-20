Главный тренер «Атлетико» Симеоне заявил, что хотел бы поработать с Месси

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что в будущем хотел бы поработать с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

«Месси — лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его. Он взял на себя Аргентину в Кубке Америки. Меня не волнуют другие заявления», — приводит слова специалиста TyC Sports.

Он выразил мнение, что Месси действовал как лидер во время турнира. Также тренер отметил объём работы на Кубке Америки у другого аргентинского форварда — Серхио Агуэро.

«Придёт время, когда я смогу возглавить национальную команду. Я надеюсь, что однажды это может произойти. Сейчас я вижу себя тренером, который сконцентрирован на ежедневной работе», — добавил Симеоне.

На Кубке Америки сборная Аргентины заняла третье место.

Ранее в Аргентине подали апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки.