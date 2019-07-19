ESPN: Баскетболист Харден не сыграет за сборную США на КМ-2019

Короткая ссылка
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отказался от возможности выступить на Кубке мира по баскетболу в Китае.
ESPN: Баскетболист Харден не сыграет за сборную США на КМ-2019
  • © Yong Teck Lim/Getty Images/AFP

Как сообщает ESPN, баскетболист «Хьюстона» Джеймс Харден отказался от выступления за сборную США на Кубке мира — 2019 по баскетболу. Об этом он заявил главному тренеру команды Греггу Поповичу в личной беседе.

От выступления за сборную на мировом первенстве в Китае также отказался новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.

Ранее сообщалось, что баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить