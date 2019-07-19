ESPN: Баскетболист Харден не сыграет за сборную США на КМ-2019
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Как сообщает ESPN, баскетболист «Хьюстона» Джеймс Харден отказался от выступления за сборную США на Кубке мира — 2019 по баскетболу. Об этом он заявил главному тренеру команды Греггу Поповичу в личной беседе.
От выступления за сборную на мировом первенстве в Китае также отказался новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.
Ранее сообщалось, что баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо».