ESPN: Баскетболист Харден не сыграет за сборную США на КМ-2019

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отказался от возможности выступить на Кубке мира по баскетболу в Китае.

Как сообщает ESPN, баскетболист «Хьюстона» Джеймс Харден отказался от выступления за сборную США на Кубке мира — 2019 по баскетболу. Об этом он заявил главному тренеру команды Греггу Поповичу в личной беседе.

От выступления за сборную на мировом первенстве в Китае также отказался новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.

Ранее сообщалось, что баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо».