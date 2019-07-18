Баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо»
Баскетболист Джеймс Харден объявил, что войдёт в группу владельцев клуба «Хьюстон Динамо», который выступает в MLS. Спортсмен также пообещал, что принесёт чемпионский титул в город «очень, очень скоро».
James Harden announces he’s joining ownership in the Houston Dynamo’s and says he’s going to bring a championship to Houston “very very soon”— NBA RETWEET (@RTNBA) 18 июля 2019 г.
🎥 @HoustonDynamopic.twitter.com/GqVNztsTaE
Харден — не единственный баскетболист, владеющий футбольным клубом. Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является миноритарным акционером победителя Лиги чемпионов английского «Ливерпуля».
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