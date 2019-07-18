Баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо»

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Игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал совладельцем клуба Высшей футбольной лиги (MLS) «Хьюстон Динамо».

Баскетболист Джеймс Харден объявил, что войдёт в группу владельцев клуба «Хьюстон Динамо», который выступает в MLS. Спортсмен также пообещал, что принесёт чемпионский титул в город «очень, очень скоро».

Харден — не единственный баскетболист, владеющий футбольным клубом. Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является миноритарным акционером победителя Лиги чемпионов английского «Ливерпуля».

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