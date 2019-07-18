Баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо»

Игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал совладельцем клуба Высшей футбольной лиги (MLS) «Хьюстон Динамо».

Баскетболист Джеймс Харден объявил, что войдёт в группу владельцев клуба «Хьюстон Динамо», который выступает в MLS. Спортсмен также пообещал, что принесёт чемпионский титул в город «очень, очень скоро».

James Harden announces he’s joining ownership in the Houston Dynamo’s and says he’s going to bring a championship to Houston “very very soon”



🎥 @HoustonDynamopic.twitter.com/GqVNztsTaE — NBA RETWEET (@RTNBA) 18 июля 2019 г.

Харден — не единственный баскетболист, владеющий футбольным клубом. Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является миноритарным акционером победителя Лиги чемпионов английского «Ливерпуля».

Ранее Адетокунбо заявил, что его брат может стать лучше него.