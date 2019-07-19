«Тулуза» объявила о приобретении футболиста «Крыльев Советов» Рохеля

Уругвайский защитник Агустин Рохель перешёл из самарских «Крыльев Советов» в клуб французской Лиги 1 «Тулуза».

Как сообщает пресс-служба «Тулузы», клуб оформил переход футболиста «Крыльев Советов» Агустина Рохеля. Контракт подписан на четыре года, сумма трансфера составила €2,5 млн. Футболист будет выступать под номером «18».

Рохель выступал за «Крылья Советов» с 2018 года. В прошлом сезоне уругваец сыграл 19 матчей в РПЛ, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что клуб «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.