«Тулуза» объявила о приобретении футболиста «Крыльев Советов» Рохеля
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Как сообщает пресс-служба «Тулузы», клуб оформил переход футболиста «Крыльев Советов» Агустина Рохеля. Контракт подписан на четыре года, сумма трансфера составила €2,5 млн. Футболист будет выступать под номером «18».
Рохель выступал за «Крылья Советов» с 2018 года. В прошлом сезоне уругваец сыграл 19 матчей в РПЛ, отметившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что клуб «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.