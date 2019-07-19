СМИ: «Барселона» может провести товарищеский матч с «Зенитом» в 2020 году

Товарищеский поединок между основными командами «Зенита» и «Барселоны» может состояться в августе 2020 года.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», встреча между «Зенитом» и «Барселоной» может состояться в августе 2020 года. В качестве места проведения поединка называется «Газпром Арена».

В нынешнем году пройдут встречи молодёжных и дублирующих составов «Зенита» и «Барселоны». Поединки состоятся в начале августа.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге.