Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что матч квалификации чемпионата Европы — 2020 с командой Бельгии национальная сборная России проведёт 16 ноября в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 20:00», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Команда Станислава Черчесова занимает второе место в отборочной группе I, имея после четырёх матчей три победы и одно поражение.

Ранее бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин заявил, что второй сезон Александра Головина в «Монако» будет намного лучше.