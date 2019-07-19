Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

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Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
  • © Zamir Usmanov
  • globallookpress.com

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что матч квалификации чемпионата Европы — 2020 с командой Бельгии национальная сборная России проведёт 16 ноября в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 20:00», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Команда Станислава Черчесова занимает второе место в отборочной группе I, имея после четырёх матчей три победы и одно поражение.

Ранее бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин заявил, что второй сезон Александра Головина в «Монако» будет намного лучше.

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