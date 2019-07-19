Смертин: второй сезон Головина в «Монако» будет намного лучше

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Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин оценил перспективы футболиста Александра Головина перед началом его второго сезона в цветах клуба Лиги 1 «Монако».
Смертин: второй сезон Головина в «Монако» будет намного лучше
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я глубоко убеждён, что второй сезон будет намного лучше. Процесс адаптации прошёл. Может, и хорошо, что Сашу пропустило через те жернова в первом сезоне, так как он футболист с характером. Головин молодец, что, несмотря на травмы, нашёл силы в себе. А потом пошли и передачи, и голы, стали проявляться его лидерские качества, которые он демонстрировал как в сборной, так и в ЦСКА. Считаю, у него большое будущее», — цитирует Смертина Sport24.

Также бывший футболист предположил, что Головин сможет заиграть в Английской премьер-лиге после нескольких сезонов в чемпионате Франции.

Ранее Смертин поделился мнением относительно перспективы Дзюбы и Чалова в АПЛ.

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