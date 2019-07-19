Смертин поделился мнением относительно перспективы Дзюбы и Чалова в АПЛ

Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин считает, что нападающие сборной России Артём Дзюба и Фёдор Чалов готовы к переезду в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

«У Дзюбы и Чалова есть возможность заиграть в АПЛ. Артём — атлетичный футболист, он сможет играть в Англии. Это тот чемпионат, в котором он сможет адаптироваться. Его сложность заключается в том, что нужно суметь выдержать марафон длинного сезона не только в играх, но и тренировочном процессе. Ты иностранец, требования к тебе выше, при прочих равных отдадут предпочтение местному футболисту. Поверьте, это очень тяжело, на мой взгляд, здесь проявляется уровень футболистов — именно стабильностью и запредельной мотивацией на протяжении всего сезона», — заявил Смертин в интервью Sport24.

В прошлом сезоне Фёдор Чалов стал самым результативным игроком РПЛ, забив 15 голов. Артём Дзюба был назван лучшим футболистом лиги. На его счету восемь голов и 11 голевых передач.

Ранее Шомуродов сказал, способен ли Дзюба заиграть в АПЛ.