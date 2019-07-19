СМИ: Капитан «Реала» Рамос заплатит штраф за вырубку деревьев

Короткая ссылка
Футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос оштрафован на €250 тыс. за вырубку деревьев в Мадриде.
СМИ: Капитан «Реала» Рамос заплатит штраф за вырубку деревьев
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает EFE, компания Aguileña de Inversiones SA, которая принадлежит Рамосу, вырубила от 50 до 90 вековых деревьев в окрестностях Ла Моралея на участке, который 33-летний футболист два года назад приобрёл под постройку собственного дома. На вырубку деревьев пожаловался сосед Рамоса, в результате чего на защитника было заведено дело. 19 июля суд Мадрида вынес решение оштрафовать Aguileña de Inversiones SA на €250 тыс. и постановил компании высадить новые деревья, количество которых должно в три раза превысить число срубленных.

В сезоне-2018/19 Рамос провёл 42 матча за «Реал» во всех турнирах, забив при этом 11 мячей и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить