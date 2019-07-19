Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес вернулся в команду в качестве тренера

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес станет новым тренером юношеской команды клуба для игроков не старше 19 лет.
Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес вернулся в команду в качестве тренера
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», контракт с тренером Вальдесом подписан по схеме «1 + 1».

В качестве футболиста 37-летний испанец выступал за каталонцев с 2000 по 2014 год. Ему принадлежит клубный рекорд по длительности сухой серии — 896 минут без пропущенных голов. В качестве игрока «Барселоны» Вальдес выиграл 21 трофей, в частности трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «Атлетико» обратился в Ла Лигу для взыскания с «Барселоны» €80 млн за переход Гризманна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить