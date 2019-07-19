Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес вернулся в команду в качестве тренера

Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес станет новым тренером юношеской команды клуба для игроков не старше 19 лет.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», контракт с тренером Вальдесом подписан по схеме «1 + 1».

В качестве футболиста 37-летний испанец выступал за каталонцев с 2000 по 2014 год. Ему принадлежит клубный рекорд по длительности сухой серии — 896 минут без пропущенных голов. В качестве игрока «Барселоны» Вальдес выиграл 21 трофей, в частности трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «Атлетико» обратился в Ла Лигу для взыскания с «Барселоны» €80 млн за переход Гризманна.