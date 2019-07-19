СМИ: «Атлетико» обратился в Ла Лигу для взыскания с «Барселоны» €80 млн за переход Гризманна

Мадридский «Атлетико» считает, что «Барселона» договорилась о переходе с французским нападающим команды Антуаном Гризманном, когда сумма его отступных составляла €200 млн.

Как сообщает Goal, мадридский «Атлетико» обратился в офис Ла Лиги с требованием взыскать с «Барселоны» €80 млн за переход французского нападающего Антуана Гризманна. По мнению клуба из столицы Испании, сине-гранатовые заранее договорились с футболистом, когда сумма его отступных составляла €200 млн. По информации источника, слушание дела назначено на четверг.

Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону», которая активировала байаут игрока, равный €120 млн. До 1 июля 2019 года сумма выкупа составляла €200 млн, однако после указанной даты уменьшилась на €80 млн, после чего и состоялся трансфер игрока.

Ранее Гризманн назвал самого жёсткого соперника в своей карьере.