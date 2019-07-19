«Зенит» анонсировал подписание звёздного волейболиста

Имя новичка ВК «Зенит» Санкт-Петербург будет объявлено во время фестиваля VKFest-2019 в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

«22 июля в 17:00 игроки волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) в рамках VKFest-2019 (парк 300-летия Санкт-Петербурга) на площадке для пляжного волейбола «Песок» проведут мастер-класс для всех желающих. Одним из представителей «Зенита» будет связующий сборной России Дмитрий Ковалёв, который совсем недавно в блестящем стиле в составе национальной команды выиграл золотые медали Лиги наций. Имя ещё одного новичка сине-бело-голубых будет объявлено непосредственно на VKFest-2019», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Также во время мероприятия состоятся фото- и автограф-сессии с игроками команды, выступление группы поддержки ВК «Зенит» и розыгрыш сувениров.

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