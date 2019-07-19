«Зенит» анонсировал подписание звёздного волейболиста

Короткая ссылка
Имя новичка ВК «Зенит» Санкт-Петербург будет объявлено во время фестиваля VKFest-2019 в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
«Зенит» анонсировал подписание звёздного волейболиста
  • © vczenit-spb.ru

«22 июля в 17:00 игроки волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) в рамках VKFest-2019 (парк 300-летия Санкт-Петербурга) на площадке для пляжного волейбола «Песок» проведут мастер-класс для всех желающих. Одним из представителей «Зенита» будет связующий сборной России Дмитрий Ковалёв, который совсем недавно в блестящем стиле в составе национальной команды выиграл золотые медали Лиги наций. Имя ещё одного новичка сине-бело-голубых будет объявлено непосредственно на VKFest-2019», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Также во время мероприятия состоятся фото- и автограф-сессии с игроками команды, выступление группы поддержки ВК «Зенит» и розыгрыш сувениров.

Ранее сообщалось, что в Польше призвали наказать волейболиста Спиридонова за комментарий в Twitter.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить