Синхронистка Колесниченко: наши победы уже всем надоели

Олимпийская чемпионка и 16-кратная победительница чемпионатов мира Светлана Колесниченко заявила, что регулярные победы российских синхронисток в олимпийских дисциплинах привели к тому, что люди никак не реагируют на их достижения.

«Если честно, думаю, мы просто всем уже надоели, в наших победах нет сенсации. Все воспринимают их как должное. От этого нам становится грустно — ведь нам приходится работать в три раза больше каждый год, потому что нужно доказывать свою силу», — заявила Колесниченко в интервью ТАСС.

Партнёрша Колесниченко по дуэту Светлана Ромашина на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее довела количество своих золотых медалей до 21. Российские синхронистки в олимпийских дисциплинах не проигрывают уже более 20 лет.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах.