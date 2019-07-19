Синхронистка Колесниченко: наши победы уже всем надоели

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Олимпийская чемпионка и 16-кратная победительница чемпионатов мира Светлана Колесниченко заявила, что регулярные победы российских синхронисток в олимпийских дисциплинах привели к тому, что люди никак не реагируют на их достижения.
Синхронистка Колесниченко: наши победы уже всем надоели
  • Reuters

«Если честно, думаю, мы просто всем уже надоели, в наших победах нет сенсации. Все воспринимают их как должное. От этого нам становится грустно — ведь нам приходится работать в три раза больше каждый год, потому что нужно доказывать свою силу», — заявила Колесниченко в интервью ТАСС.

Партнёрша Колесниченко по дуэту Светлана Ромашина на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее довела количество своих золотых медалей до 21. Российские синхронистки в олимпийских дисциплинах не проигрывают уже более 20 лет.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах.

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