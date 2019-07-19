Червиченко назвал «Ростов» безусловным фаворитом матча РПЛ со «Спартаком»

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» — безусловный фаворит. Если бы не судья, красно-белые должны были проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что «Ростов», в свою очередь, одержал пусть и не лёгкую, но победу над «Оренбургом», команда показала осмысленную игру.

«Уверен, с этим составом и с этим тренером команда станет головной болью для всех фаворитов. Будет претендовать на путёвку в еврокубки», — добавил эксперт.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 20 июля в Ростове-на-Дону. Начало — в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что РПЛ учредила новые индивидуальные награды по итогам сезона.