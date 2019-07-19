Червиченко назвал «Ростов» безусловным фаворитом матча РПЛ со «Спартаком»
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- РИА Новости
«Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» — безусловный фаворит. Если бы не судья, красно-белые должны были проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».
Он отметил, что «Ростов», в свою очередь, одержал пусть и не лёгкую, но победу над «Оренбургом», команда показала осмысленную игру.
«Уверен, с этим составом и с этим тренером команда станет головной болью для всех фаворитов. Будет претендовать на путёвку в еврокубки», — добавил эксперт.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 20 июля в Ростове-на-Дону. Начало — в 21:30 мск.
Ранее сообщалось, что РПЛ учредила новые индивидуальные награды по итогам сезона.