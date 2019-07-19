РПЛ учредила новые индивидуальные награды по итогам сезона
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Как сообщает пресс-служба турнира, по итогам сезона будут определены победители в номинациях: «Лучший игрок сезона», «Лучший тренер сезона», «Лучший гол сезона», «Лучший бомбардир сезона», «Лучший вратарь сезона» и «Лучший молодой игрок сезона».
Также учреждён ряд ежемесячных наград — «Лучший игрок месяца», «Лучший тренер месяца» и «Лучший гол месяца».
Помимо этого, по итогам каждой встречи будет определяться «Лучший игрок матча».
Ранее сообщалось, что IFAB ещё не выдал РФС разрешение на использование VAR в матчах РПЛ.