РПЛ учредила новые индивидуальные награды по итогам сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) учредила новые индивидуальные награды, которые будут впервые вручены по итогам сезона-2018/19.

Как сообщает пресс-служба турнира, по итогам сезона будут определены победители в номинациях: «Лучший игрок сезона», «Лучший тренер сезона», «Лучший гол сезона», «Лучший бомбардир сезона», «Лучший вратарь сезона» и «Лучший молодой игрок сезона».

Также учреждён ряд ежемесячных наград — «Лучший игрок месяца», «Лучший тренер месяца» и «Лучший гол месяца».

Помимо этого, по итогам каждой встречи будет определяться «Лучший игрок матча».

Ранее сообщалось, что IFAB ещё не выдал РФС разрешение на использование VAR в матчах РПЛ.