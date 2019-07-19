Черчесов опубликовал фото с Загитовой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал совместную фотографию с олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию — Алиной Загитовой.

@stanislav.cherchesov.official / Instagram

Соответствующую фотографию Черчесов опубликовал в своём Instagram, сопроводив её подписью: «С фигуристкой Алиной Загитовой». Ранее сообщалось, что Ягудин сравнил Загитову и Медведеву с собой и Плющенко.