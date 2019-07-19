Черчесов опубликовал фото с Загитовой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал совместную фотографию с олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию — Алиной Загитовой.
- @stanislav.cherchesov.official / Instagram
Соответствующую фотографию Черчесов опубликовал в своём Instagram, сопроводив её подписью: «С фигуристкой Алиной Загитовой».
Ранее сообщалось, что Ягудин сравнил Загитову и Медведеву с собой и Плющенко.
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