СМИ: Бывшим футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

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Несколько бывших игроков сборной Англии по футболу получили предложение раскритиковать чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в обмен на денежное вознаграждение.
СМИ: Бывшим футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022
  • РИА Новости

Как сообщает The Times, речь идёт о защитнике Соле Кэмпбелле и форварде Стэне Коллиморе.

Отмечается, что оба игрока подтвердили, что к ним обращались с предложением принять участие в конференции в Лондоне, организаторы которой планировали сконцентрировать внимание на критике заявки Катара на проведение мундиаля.

Катар был выбран местом проведения мирового первенства 2022 года в четвёртом туре голосования, прошедшем в декабре 2010 года.

Ранее в оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара.

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