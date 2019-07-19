СМИ: Бывшим футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022
- РИА Новости
Как сообщает The Times, речь идёт о защитнике Соле Кэмпбелле и форварде Стэне Коллиморе.
Отмечается, что оба игрока подтвердили, что к ним обращались с предложением принять участие в конференции в Лондоне, организаторы которой планировали сконцентрировать внимание на критике заявки Катара на проведение мундиаля.
Катар был выбран местом проведения мирового первенства 2022 года в четвёртом туре голосования, прошедшем в декабре 2010 года.
Ранее в оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара.