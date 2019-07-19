Ягудин высказался против повышения возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение о возможном повышении минимального возраста участников соревнований по фигурному катанию на взрослом уровне.

«Фигурное катание всегда было молодым видом спорта. И по поводу травм: у нас говорят, что, если ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты труп. Я против повышения возрастного лимита. Зачем искусственно сдерживать развитие? Это как строить преграды для воды — она всё равно пробьётся. Если кто-то в 15 лет делает несколько четверных, за это насильно держать его в клетке?» — приводит слова Ягудина «Советский спорт».

Летом 2018 года Международный союз конькобежцев (ISU) не стал рассматривать поступившее предложение о повышении минимального возраста участников соревнований по фигурному катанию на взрослом уровне.

Ранее Ягудин высказался о проблемах в мужском одиночном катании.