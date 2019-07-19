Ягудин высказался о проблемах в мужском одиночном катании

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение о причинах спада результатов у российских фигуристов в мужском одиночном катании.
Ягудин высказался о проблемах в мужском одиночном катании
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  • РИА Новости

«Мне кажется, в психологии, в мозгах. Да, с самыми лучшими — Нэйтаном Ченом, Юдзуру Ханю — наши по мастерству даже рядом не стояли. Но сразу за ними — почему нет? В мировую шестёрку или даже повыше», — приводит слова Ягудина «Советский спорт».

Он отметил, что у него нет ответа на вопрос, как изменить сложившуюся ситуацию.

«В нашей стране советов каждый думает, что ему всё известно лучше всех. Но они же ведут себя как тряпки. Нет, можно проиграть, но в борьбе. Когда ты сделал всё — и всё-таки оказался слабее. А сейчас… Просто бороться надо до конца. Мне пишут: «Ну вот, опять этот старик начал заливать про прошлое». А что делать, если настоящего нет?» — добавил прославленный фигурист.

Ранее Ягудин сравнил Загитову и Медведеву с собой и Плющенко.

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